Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior de Barranquilla: estos son sus números

La espera terminó y, finalmente, Luis Fernando Muriel fue confirmado por el Junior de Barranquilla como nuevo jugador de cara a la temporada 2026. El delantero llegó a la capital del Atlántico a sus 34 años con la ilusión de hacer historia con el equipo que siempre soñó.

El delantero llegó provenientes de Orlando City de la MLS como agente libre y con una extensa experiencia en el exterior en grandes clubes de Europa, siendo protagonista en muchos de ellos y con pasado en la Selección Colombia teniendo minutos en encuentros de gran importancia.

Los números de Luis Fernando Muriel

Aunque su corazón es barranquillero, la historia profesional de este delantero colombiano no comenzó en el estadio Metropolitano, sino en el estadio de Palmaseca. Fue en 2009 cuando debutó en la primera división con el Deportivo Cali, iniciando una carrera que lo llevaría por las principales ligas del fútbol europeo.

Con apenas 19 años, en 2010 dio el salto al Granada de España, y desde entonces construyó una hoja de vida que pocos compatriotas pueden igualar: jugó en Lecce, Udinese, Sampdoria, Sevilla, Fiorentina y Atalanta, además de una etapa final en el Orlando City de la MLS.



Con una trayectoria que abarca 553 partidos, 168 goles y 81 asistencias, este delantero se ha consolidado como uno de los jugadores colombianos más regulares del fútbol internacional en la última década. Pero a pesar de su experiencia, su palmarés es modesto: solo dos títulos, aunque uno de ellos es de gran peso: la UEFA Europa League con el Atalanta en la temporada 2023/24.

Luis Muriel Foto: Instagram Orlandocitysc

¿Cuándo podría debutar Muriel en el Junior?

El delantero podría debutar en el duelo de vuelta de la SuperLiga BetPlay el próximo miércoles, 21 de enero, en el estadio El Campín de Bogotá. Allí, podría sumar sus primeros minutos, sin embargo, si Alfredo Arias considera que se encuentra apto podría hacerlo antes en la Liga BetPlay vs. Deportes Tolima.