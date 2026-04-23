Vandalizaron carro de futbolista del Deportivo Pereira: esta sería la razón

Un nuevo hecho de violencia en el fútbol profesional colombiano se registró en la mañana de este jueves, 23 de abril, en donde el club afectado fue el Deportivo Pereira. Mientras se realizaba una rueda de prensa, uno de los carros de los futbolistas quedó totalmente vandalizado.

De acuerdo con el periodista Samuel Duque, cercano al cuadro matecaña en su información, se dio durante la rueda de prensa y el carro pertenece al futbolista Jordy Monroy, además se ve cómo en un video quedó totalmente dañado el vidrio del vehículo por este hecho de violencia.

🚨Durante la rueda de prensa del Deportivo Pereira esta mañana, fue vandalizado el carro de Jordy Monroy.❌



Una lástima. pic.twitter.com/xdqp89FPbn — Samuel Duque (@_SamuelDuque) April 23, 2026

¿Por qué se dio este ataque contra Jordy Monroy?

Pese que no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, en un comunicado de Acolfutpro se dejó saber que sería de una serie de amanezas que han recibido por los malos resultados del equipo.

“Denunciamos con severidad que este no es un hecho aislado, sino un ataque premeditado y de carácter criminal que se produce tras una serie de amenazas proferidas por integrantes de una barra de este club contra el cuerpo técnico, en las que ya se había advertido sobre agresiones dirigidas hacia los futbolistas Exigimos al club y a las autoridades locales que refuercen los esquemas de protección para los futbolistas, tanto en sus entornos de trabajo como en su vida cotidiana, y reiteramos nuestra solidaridad absoluta con nuestro compañero”, indicaron.



Por ahora, las autoridades no se han pronunciado al respecto de esta situación, pero se espera pronto una voz oficial.

Jordy Monroy del Deportivo Pereira // Foto: Instagram @jordymonroy17

El pésimo momento de Deportivo Pereira

El cuadro matecaña no atraviesa su mejor momento ni en lo deportivo ni lo administrativo. El equipo de la capital del Eje ocupa la última posición del todos contra todos de la Liga BetPlay con tan solo 7 unidades en 17 partidos disputados y cayendo nuevamente en la zona de descenso, lo cual ha causado malestar en la afición.