Supersociedades confirma sanción de $100 millones a representante del Deportivo Pereira

La Superintendencia de Sociedades confirmó la sanción a Álvaro de Jesús López Bedoya, impuesta en diciembre de 2025, en calidad de representante legal del Deportivo Pereira F.C. S.A. en reorganización por el incumplimiento de algunas ordenes impuestas por la entidad, esto luego de negar los recursos de reposición y apelación por parte del investigado.

Dicha medida determinada por la empresa corresponde al incumplimiento de ordenes impartidas por la Superintendencia, entre ellas, la instrucción de abstenerse de reconocer en la contabilidad el valor correspondiente a los derechos deportivos de trece jugadores que no pertenecían a la sociedad, registrados a 31 de diciembre de 2022 por más de $9.573.247.868, así como la prohibición de participar con su voto en decisiones relacionadas con su propia gestión.

“Nuestra misión es contribuir al crecimiento y preservación de las empresas, en beneficio de los grupos de interés, mediante acciones preventivas y de supervisión. Los administradores deben observar estrictamente los mandatos legales y cumplir las órdenes impartidas por esta autoridad, en razón a la importancia de la información financiera y contable, su responsabilidad frente a las partes de interés y su compromiso con un gobierno corporativo serio y robusto, especialmente en sociedades como el Deportivo Pereira F.C. S.A., reconocido club de fútbol con deportistas profesionales”, aseguró Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades.

Cabe destacar que, a inicios del 2026, la Superintendencia ya había sometido a control al club luego de que el Ministerio de Trabajo impulsara algunas medidas cautelares en contra del club por la crítica situación a nivel financiero que atraviesa dicho equipo desde hace varios meses.



Finalmente, la Superintendencia de sociedades reiteró que seguirá trabajando para garantizar el debido tramite de las actuaciones administrativas sometidas a su conocimiento y fortalecer la transparencia empresarial en el país.