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Pereira activa alerta sanitaria tras graves casos asociados al consumo de tucibí en jóvenes

Autoridades de salud y el personal médico advirtieron que el principal riesgo del tucibí radica en que quienes lo consumen desconocen realmente qué sustancias están ingresando a su organismo.

Tucibí Pereira.
Tucibí Pereira.
Foto: suministrada.
Por: Cristian Zuluaga
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

Las autoridades de Pereira iniciaron una vigilancia epidemiológica especial tras el ingreso de tres jóvenes al servicio de urgencias del Hospital Universitario San Jorge, con graves complicaciones médicas asociadas al consumo de la sustancia alucinógena 2CB, conocida comúnmente como tucibí.

Los pacientes tienen entre 17 y 30 años y presentan afecciones respiratorias, cardíacas y vasculares, entre otras complicaciones de salud.

El médico Diego Rivas, subgerente técnico del centro asistencial, informó que uno de los jóvenes sufrió un infarto y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Explicó que los especialistas no pudieron practicarle un procedimiento de cateterismo debido a su condición clínica. Agregó que otro de los pacientes estuvo cerca de requerir una amputación por las complicaciones derivadas del consumo de esta sustancia.

Rivas también señaló que existe un factor común entre los pacientes atendidos por efectos asociados al tucibí: la mayoría manifestó haber consumido la droga durante reuniones sociales y fiestas.

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Las autoridades de salud y el personal médico advirtieron que el principal riesgo del tucibí radica en que quienes lo consumen desconocen realmente qué sustancias están ingresando a su organismo. Según especialistas, bajo esta denominación se comercializan mezclas de composición variable que pueden contener diferentes drogas y compuestos químicos, lo que incrementa la posibilidad de reacciones graves, intoxicaciones severas y emergencias médicas, como las registradas recientemente en Pereira.

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