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Piloto sufre aparatoso accidente en Super GT de Japón; su vehículo salió disparado por los aires

En video quedó registrado el momento en que el piloto sale por los aires a solo segundos de que la carrera iniciara.

Piloto sufre aparatoso accidente al inicio del Super GT en Japón.jpg
Piloto se accidenta al inicio del Super GT en Japón.
Foto: captura de video en X, @SputnikMundo.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de ago, 2026

El Super GT es una de las competencias de automovilismo más importantes de Asia. Esta serie, que se disputa principalmente en Japón, reúne a fabricantes como Toyota, Honda y Nissan, y combina tecnología de alto nivel con carreras muy competitivas. Su popularidad se debe no solo a la velocidad, sino también a la innovación técnica y al espectáculo que ofrece en cada fecha.

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Japón es el epicentro de este campeonato porque allí nacieron varias de las marcas que lo impulsan y porque cuenta con circuitos icónicos y una fuerte cultura automovilística. Entre esos escenarios destaca el Fuji Speedway, una pista histórica donde se han vivido momentos memorables del deporte motor.

Piloto sufre accidente al inicio del Super GT en Japón

Un fuerte accidente marcó el inicio de una de las carreras del Super GT en el circuito Fuji Speedway, en Japón. Apenas comenzaba la competencia cuando uno de los vehículos se vio involucrado en un choque que terminó con el automóvil saliendo disparado por los aires.

El impacto fue tan violento que el carro perdió el control y terminó estrellándose, generando preocupación inmediata entre los asistentes y los equipos en pista.

Las imágenes del momento rápidamente comenzaron a circular por redes sociales, pues varios de los asistentes grabaron el hecho debido a lo impactante de la escena.

El piloto involucrado fue identificado como Igor Fraga, brasileño nacido en Japón, quien hacía parte del equipo Nakajima Racing. A pesar de la gravedad del accidente, y que el vehículo quedó con daños severos, el equipo confirmó que el conductor no sufrió heridas graves, lo que generó alivio entre seguidores y organizadores del evento.

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El incidente obligó a la intervención inmediata de los equipos de seguridad del circuito, que actuaron rápidamente para atender la situación y garantizar que no hubiera mayores consecuencias dentro de la pista.

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