Video muestra el momento del choque entre dos helicópteros que deja dos muertos y heridos

Un impactante video captó el instante en que dos helicópteros que participaban en una operación de emergencia colisionaron en pleno vuelo, provocando la muerte de dos de sus ocupantes y dejando otras dos personas heridas.

Las imágenes, difundidas por medios locales, muestran cómo ambas aeronaves vuelan a escasa distancia hasta que se produce el impacto. Tras la colisión, uno de los helicópteros se incendia, pierde su hélice principal y termina precipitándose contra el suelo.

El accidente ocurrió durante las labores para combatir un incendio forestal en Psatha, una localidad costera situada a unos 60 kilómetros al oeste de Atenas, en Grecia. Según informó la emisora Skai, las víctimas mortales fueron el piloto de nacionalidad rumana y el copiloto griego que viajaban en una de las aeronaves, mientras que los dos tripulantes del segundo helicóptero sobrevivieron y fueron trasladados a un hospital con heridas leves.

De acuerdo con reportes de la prensa griega, ambos aparatos habían sido contratados por el Cuerpo de Bomberos para apoyar las tareas de extinción del incendio y despegaron desde el aeropuerto militar de Elefsina. Algunos medios identificaron las aeronaves como helicópteros Bell 214, aunque las autoridades aún no han entregado un informe oficial sobre las circunstancias del accidente ni han confirmado si los pilotos griegos pertenecían a la Fuerza Aérea, que habitualmente participa en este tipo de operaciones.



La emergencia se registra en medio de uno de los incendios forestales más graves que enfrenta el país en los últimos días. El fuego, que completa cuatro jornadas de actividad, ya ha arrasado cerca de 10.000 hectáreas de bosque y vegetación, además de destruir numerosas viviendas y obligar a miles de personas a abandonar sus hogares.

Las autoridades mantienen la alerta especialmente en el oeste de la región de Ática, donde varios frentes continúan fuera de control. Las llamas ya alcanzaron viviendas en el sector de Kryo Pigadi, en Vilia, mientras que otros focos se reactivaron en Agios Nektarios y avanzan por el monte Pateras, amenazando también zonas cercanas a Megara.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de ocho localidades y de la zona industrial de Megara. Las labores de los equipos de emergencia también se han visto afectadas por los fuertes vientos, que durante varias horas impidieron la operación de los medios aéreos destinados a combatir las llamas.

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La tragedia ocurre pocos días después de otro hecho que enluta a los organismos de emergencia en Grecia. El pasado miércoles, tres bomberos murieron mientras participaban en las labores para extinguir incendios en la isla de Creta y en el sur de la península del Peloponeso, emergencias que posteriormente lograron ser controladas.

Entretanto, las autoridades continúan investigando las causas de la colisión entre los dos helicópteros, mientras los equipos de emergencia siguen desplegados para intentar contener el megaincendio que comenzó en la región de Beocia y posteriormente se extendió hacia Ática, dejando un amplio rastro de destrucción ambiental y material.