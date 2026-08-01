Tragedia aérea: 13 personas mueren al desplomarse una avioneta con turistas a bordo en Perú

Al menos 13 personas murieron este sábado tras la caída de una avioneta que transportaba turistas en un vuelo de observación, informó la policía. La aeronave se precipitó poco después de despegar y, debido a la magnitud del impacto, las autoridades descartaron la existencia de sobrevivientes.

El accidente ocurrió poco después de las 13:00 horas locales (18:00 GMT), tras despegar del aeropuerto de la ciudad de Pisco, a unos 240 kilómetros al sur de Lima. El vuelo tenía como destino el sobrevuelo de las milenarias Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos arqueológicos de Perú.

"Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido", dijo el mayor de la policía Jorge Andrade a la prensa desde el lugar del accidente.

"Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos", indicó Andrade, sin precisar la identidad de los fallecidos.



El oficial tampoco dio detalles sobre las causas del accidente y señaló que la Aeronáutica Civil será la encargada de investigar el siniestro.

En el lugar, bomberos y policías trabajan entre los restos retorcidos de la aeronave, que aún humeaban, según imágenes difundidas por corresponsales de la zona en Facebook.

Pisco cuenta con un pequeño aeródromo desde donde operan decenas de avionetas con un intenso movimiento de pasajeros, principalmente turistas extranjeros que realizan vuelos sobre las Líneas de Nasca.

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Accidentes similares ya se han registrado en la zona. En 2022, la caída de una avioneta dejó siete muertos, entre ellos dos ciudadanos chilenos y tres neerlandeses.

En octubre de 2010, cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos murieron cuando una avioneta de la compañía AirNasca se estrelló tras sobrevolar las Líneas de Nasca.