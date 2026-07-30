Ojo: suspenderán trámites y comparendos en Cundinamarca durante cuatro días

Los trámites vehiculares son clave para mantener al día la documentación, evitar sanciones y garantizar que los vehículos circulen de forma legal. Desde pagar comparendos hasta realizar procesos administrativos, estos servicios permiten que el sistema de movilidad funcione de manera ordenada y segura para todos los ciudadanos.

Sin embargo, en algunos momentos estos procesos pueden verse interrumpidos por actualizaciones o cambios necesarios para mejorar la atención. Este será el caso en Cundinamarca durante estas fechas.

Suspenderán trámites y comparendos en Cundinamarca durante estas fechas

La Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca anunció que suspenderá temporalmente la atención de trámites y comparendos desde:



1:00 p. m. del viernes 31 de julio hasta las 7:30 a. m. del lunes 3 de agosto.

Durante ese periodo no habrá atención en ninguna de las diez sedes operativas del departamento, debido a un proceso de migración de la información hacia una nueva plataforma tecnológica.



Ese viernes 31 de julio, la atención se prestará únicamente en jornada continua de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., y a partir de ese momento iniciarán las labores técnicas necesarias para el cambio del sistema.

La entidad explicó que esta actualización busca mejorar el servicio, ya que la nueva plataforma permitirá virtualizar 52 trámites de tránsito, agilizar los procesos relacionados con comparendos y ofrecer una atención más rápida y accesible para los usuarios.

Además, se espera que con este cambio se reduzcan los tiempos de espera y se facilite la realización de diligencias de manera virtual, sin necesidad de acudir a una sede.

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Finalmente, la Secretaría recomendó a los ciudadanos adelantar sus trámites antes de las fechas anunciadas o programarlos con anticipación para evitar contratiempos durante los primeros días de agosto.

