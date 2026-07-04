Ofrecen descuento del 5 % por pronto pago en el impuesto vehicular en Cundinamarca hasta esta fecha

Cada año las personas que cuentan con bienes materiales deben cumplir con sus obligaciones tributarias, esto implica pagar los impuestos predial, vehicular, entre otros y para ello se debe tener prevista una suma de dinero.

Frente a esto, la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca hizo un llamado a los contribuyentes del departamento para que aprovechen los últimos días del beneficio por pronto pago.

Fecha límite para obtener descuento del 5 % en el impuesto vehicular

Según la entidad, el beneficio otorga un descuento del 5 % sobre el valor total del Impuesto sobre vehículos automotores de la vigencia actual.



De igual forma, la medida ofrece una nueva oportunidad para que los contribuyentes obtengan el beneficio antes del vencimiento del plazo establecido para el pago con descuento.

La fecha límite que tienen los propietarios para hacer el pago del impuesto va hasta el 31 de julio de 2026. Luego de esa fecha, el descuento del 5 % no estará vigente.

La invitación es a no dejar el trámite para última hora y aprovechar este beneficio antes del 31 de julio. expresó la entidad

El secretario de Hacienda Luis Armando Rojas, indicó que con el dinero recaudado el departamento logra mejorar en varios aspectos. “Cumplirle al departamento se traduce en más inversión social, mejoras en la infraestructura vial de nuestras provincias, y el fortalecimiento de los sectores de salud y educación que benefician a todo el territorio”, expresó.

Publicidad

Asimismo, Rojas hizo un llamado a los cundinamarqueses para que se pongan al día de manera anticipada.

¿Dónde hacer el pago del impuesto vehicular?

La Secretaría de Hacienda informó que los propietarios de vehículos matriculados en Cundinamarca pueden hacer la liquidación y el pago de manera virtual, sin necesidad de desplazarse a puntos de atención.

Publicidad