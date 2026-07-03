"La economía creció 2,6 % en Colombia pero la crisis minera afectó a cinco departamentos": DANE

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó los resultados preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) por departamentos correspondientes al año 2025. Es un mapa que separa a los territorios que impulsan el motor productivo nacional de aquellos que luchan por mantener sus indicadores a flote.

A nivel nacional, la economía registró un crecimiento general del 2,6% durante 2025. Este comportamiento positivo estuvo motivado principalmente por el fuerte dinamismo del sector de comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida, que creció un 4,7%. Asimismo, la administración pública, educación y salud aportó un incremento del 4,0%, consolidándose estos sectores de servicios como los grandes motores que impulsaron el resultado del país.

Los datos del Dane confirman la alta concentración de la producción en el territorio nacional. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca agruparon cerca de la mitad del PIB de Colombia. Al sumar a Santander, Cundinamarca y Atlántico, estas seis economías concentraron el 67,3% del total nacional, demostrando que la generación de valor en el país depende estructuralmente de estos centros urbanos e industriales.

En el balance positivo por regiones para 2025, Bogotá se consolidó como el principal referente al crecer un 3,5%. El dinamismo de la capital estuvo motivado por el comercio y los servicios de comida (5,5%), la administración pública (3,9%) y las actividades artísticas y de entretenimiento, que se dispararon un 7,9%. Junto a la capital, los departamentos de Risaralda (3,2%), Antioquia (3,0%) y Tolima (3,0%) superaron el promedio nacional, impulsando la actividad productiva.



A la par los datos muestran señales negativas en sectores estratégicos. La actividad de la construcción retrocedió un -2,7% y la explotación de minas y canteras sufrió una grave caída del -6,6% a nivel nacional. El desplome de la minería y las canteras afectó drásticamente el desempeño global, restando un impulso significativo al crecimiento que venían mostrando los sectores de servicios.

Este retroceso impactó directamente a cinco departamentos que cerraron con variaciones negativas. Casanare registró una caída del -2,2%, Arauca del -1,9% y La Guajira del -1,6%. Putumayo (-1,3%) y Cesar (-1,1%) también decrecieron. El comportamiento negativo de estas economías estuvo motivado de manera directa por las caídas en la explotación de minas y canteras y la parálisis en el sector de la construcción.

Mientras Bogotá lideró la tabla con 471.209 miles de millones de pesos y Antioquia le siguió con 277.082 miles de millones, en el extremo opuesto se ubicaron Guainía con 672 miles de millones y Vaupés con apenas 520 miles de millones de pesos dejando en evidencia la capacidad productiva entre las regiones.

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Frente al PIB por habitante, donde el promedio nacional se situó en 34,9 millones de pesos, las diferencias son igualmente críticas. Bogotá encabezó este indicador con 59,3 millones de pesos por persona, seguida por Casanare y Santander. Por otra parte, departamentos como Chocó, Vaupés, Guainía y Vichada, 8,9 millones, evidencian los niveles más bajos de ingresos por habitante.

