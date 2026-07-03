¿Por qué las madres pueden ganar hasta 50 % menos? Este es el llamado que hizo Fedeseguridad

La presidenta de Fedeseguridad, Raquel Garavito, hizo un llamado a replantear el modelo laboral colombiano para enfrentar una de las principales brechas que aún persisten en el mercado de trabajo: la penalización que enfrentan las mujeres cuando deciden ser madres. Durante una entrevista en Mañanas Blue, la dirigente gremial aseguró que el país ya ha logrado avances importantes en materia de igualdad salarial y participación femenina, pero advirtió que el verdadero desafío comienza cuando las mujeres tienen hijos.

Garavito explicó que la reflexión surgió tras un encuentro organizado por ONU Mujeres, en el que diferentes lideresas analizaron el estado de los derechos y las oportunidades para las mujeres en Colombia. En ese escenario, Fedeseguridad planteó que el debate no debe concentrarse únicamente en crear nuevas leyes, sino en impulsar transformaciones culturales y laborales que permitan conciliar la maternidad con el desarrollo profesional.

"Colombia es de los países que más avanzados está no solo en el cierre de brechas en materia de oportunidades laborales, sino también en el tema salarial", afirmó Garavito. Según explicó, mientras la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ubica la brecha salarial global entre el 16 % y el 22 %, en Colombia esta ronda el 6 %.

Sin embargo, señaló que las cifras cambian drásticamente cuando se analiza la situación de las madres trabajadoras. Basándose en datos de ANIF, indicó que el nacimiento y la crianza de los hijos tienen un impacto directo sobre los ingresos y la permanencia de las mujeres en el empleo formal.



"Cuando empezamos a ver qué pasa con las mamás, ahí sí los números cambian", sostuvo. De acuerdo con la dirigente, las mujeres con hijos mayores de 25 años registran una reducción cercana al 48 % en sus ingresos, un fenómeno que atribuyó a la dificultad para mantenerse dentro del mercado laboral formal.

Garavito aseguró que uno de los principales obstáculos es la rigidez del sistema laboral colombiano, el cual, a su juicio, ofrece pocas alternativas para quienes necesitan equilibrar las responsabilidades familiares con el trabajo.

"Aquí prácticamente solo hay un modelo: o eres formal y tienes un trabajo de 42 horas a la semana, o eres informal", afirmó. En ese sentido, criticó que modalidades como el empleo de medio tiempo o el trabajo por horas hayan sido "ultra satanizadas" en el país, limitando las opciones para miles de mujeres.

Publicidad

La presidenta de Fedeseguridad propuso avanzar hacia esquemas laborales más flexibles, incluyendo jornadas parciales, modalidades híbridas y teletrabajo para aquellos cargos que lo permitan. Recordó que durante la pandemia muchas organizaciones demostraron que estas alternativas podían funcionar sin afectar la productividad.

Asimismo, planteó la necesidad de crear incentivos para que el sector privado promueva la contratación y permanencia de madres trabajadoras. Entre las propuestas mencionó beneficios tributarios para las empresas que mantengan empleadas formalmente a mujeres con hijos.

"No verlo desde lo que cuesta, sino ver desde lo que te cuesta dejar ir a una mujer", expresó Garavito, al señalar que reemplazar a una profesional capacitada implica mayores costos para una organización que implementar medidas de flexibilidad laboral.

Publicidad

Como referencia internacional, destacó el caso de Ecuador y la denominada Ley Violeta, que contempla deducciones tributarias para las empresas que generan empleo para mujeres bajo condiciones específicas. A su juicio, este tipo de incentivos permiten proteger el empleo femenino sin afectar la competitividad empresarial.

Durante la conversación también se abordó el papel de las empresas en la construcción de ambientes más favorables para la maternidad. Garavito reconoció que en algunos casos serán necesarias inversiones en infraestructura, como espacios adecuados para madres lactantes o servicios de cuidado infantil, pero insistió en que el cambio más importante debe darse en la forma de organizar el trabajo.

"Necesitamos pensar que esto tiene que ser rentable para el empresario. No nos podemos inventar leyes proteccionistas porque en sí mismo tienen que proteger a la mujer. Es un negocio de doble vía", puntualizó.

Finalmente, la dirigente reiteró que el problema no se resolverá con una nueva legislación. Recordó que en los últimos cinco años Colombia ha aprobado varias normas para proteger a las mujeres, sin que los indicadores hayan mostrado mejoras significativas en este aspecto.

"Esto no se va a arreglar con que el nuevo Congreso saque una normativa... lo que estamos planteando es que el cambio sea un cambio estructural de mentalidad", concluyó Garavito, quien expresó su expectativa de que el país avance hacia un mercado laboral donde la maternidad deje de representar un obstáculo para el crecimiento profesional de las mujeres.