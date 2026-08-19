Censo empresarial tras terremoto revela que 48 % de empresas afectadas no puede operar

El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto no solo dejó afectaciones en viviendas e infraestructura. El sector empresarial de las regiones impactadas también enfrenta las consecuencias del movimiento sísmico, especialmente los pequeños negocios que dependen de sus instalaciones para poder funcionar.

Los primeros resultados del Censo Único de Emergencia, liderado por Confecámaras y la Red de Cámaras de Comercio, muestran la magnitud del impacto sobre los comerciantes y empresarios. De acuerdo con el reporte preliminar, el 85,8 % de las empresas encuestadas registró algún tipo de afectación, mientras que casi la mitad de las empresas afectadas no puede operar actualmente.

La información resulta clave para establecer cuáles son las necesidades de los negocios y orientar las medidas de recuperación hacia los sectores y territorios que más lo requieren.

Censo empresarial busca identificar a los negocios afectados

Según los datos recopilados hasta el momento, el 48,4 % de las empresas que reportaron afectaciones no puede operar, mientras que el 49,6 % presenta daños considerados graves o críticos.

El impacto se concentra principalmente en los negocios de menor tamaño. El 91,9 % de las empresas afectadas son microempresas, mientras que el 87 % pertenece a los sectores de comercio y servicios.

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La situación también tiene implicaciones sobre el empleo. El 70,1 % de las empresas que reportaron puestos de trabajo en riesgo indicó que tiene entre uno y cinco empleos afectados. A esto se suma que el 72,9 % de los negocios registra pérdidas económicas inferiores a $20 millones.

La dimensión del sector empresarial en las zonas afectadas también permite entender el alcance de la emergencia. Solo la Cámara de Comercio de Cali registra alrededor de 120.000 empresas en su jurisdicción. A esta cifra se suman cerca de 29.901 compañías registradas en Manizales y aproximadamente 30.000 en Pereira, además de los negocios de otros municipios y las unidades productivas que no hacen parte del sector formal.

Por esta razón, Confecámaras hizo un llamado a empresarios y comerciantes para que reporten su situación, incluso en los casos en los que no existan daños físicos en los establecimientos, pero sí afectaciones que les impidan desarrollar normalmente sus actividades.

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¿Cómo reportar las afectaciones?

El reporte puede hacerse a través de llamada telefónica o WhatsApp al número 300 913 1811. Allí los empresarios pueden solicitar el cuestionario, responderlo directamente o enviar un mensaje de voz para iniciar el proceso.

También se habilitaron formularios en línea y formatos impresos para facilitar el levantamiento de información en territorios con dificultades de conectividad.

El censo es coordinado por Confecámaras, con la participación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las autoridades territoriales, 16 Cámaras de Comercio de las zonas afectadas, Acopi, Fenalco, Asocapitales y la Federación Nacional de Departamentos.

El objetivo es consolidar un diagnóstico único, territorio por territorio, que permita conocer con mayor precisión qué empresas resultaron afectadas y cuáles son sus principales necesidades para orientar las acciones de recuperación empresarial tras el terremoto.