Terremoto en Colombia: así reclama el seguro funerario si un familiar que aportaba a pensión murió

En Colombia, los afiliados a los fondos privados de pensiones, los afiliados a Colpensiones y los pensionados de cualquiera de los sistemas tienen derecho a un auxilio funerario en caso de fallecimiento, por ejemplo en el terremoto que azotó al país, lo que permite a sus familiares pedir el reembolso de los gastos hasta por 17,5 millones de pesos.

Esta protección recobra hoy su importancia en medio del terremoto, señala Asofondos.

¿Cómo reclamar el seguro funerario de los fondos de pensiones?

Lo primero que debe hacer es obtener el certificado de defunción de su familiar. Tenga a mano la factura de los gastos funerarios y los documentos que prueban su relación con el afiliado (por ejemplo, el registro civil si se trata de sus padres, o el acta de matrimonio si era su pareja, etc.). No olvide adjuntar una certificación bancaria. También debe tener claro a qué fondo de pensión estaba afiliado o en qué fondo estaba pensionado. Debe dirigirse a esa entidad y llenar un formato con la solicitud.

Cabe recordar que el monto del auxilio depende directamente de cuál era el ingreso base de cotización de la persona fallecida.

El afiliado tenía que estar al día con sus aportes al sistema de seguridad social para acceder al beneficio, por lo que los familiares deben verificar el estado de esos aportes en caso de que la persona estuviera desempleada al momento de morir.



Los familiares tienen hasta 3 años para hacer la reclamación.

"Desde nuestro sector estamos prestos a seguir del lado de los trabajadores afectados, esperamos responder con la celeridad debida para ayudarles en estos momentos de gran dificultad. Toda nuestra disposición en momentos en que el país debe estar unido para superar este doloroso capítulo", resaltó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.