"Representa un aporte estimado de 1,1 billones": De La Espriella sobre alivios de Asobancaria

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió al programa de alivios anunciado por Asobancaria tras el terremoto del pasado lunes. En una primera medida, el mandatario agradeció al gremio por las medidas anunciadas.

"Quiero agradecer a Asobancaria y a todo el sector bancario colombiano por sumarse a la reconstrucción de nuestra Patria con un programa de alivios para las familias y empresas damnificadas por el terremoto", dijo De La Espriella en su cuenta de X.

Este programa de Asobancaria contempla periodos de gracia de hasta 12 meses con condonación de intereses, suspensión de cobros jurídicos, protección del historial crediticio y aplicación de seguros bancarios en los casos correspondientes.

"Estas medidas representan un aporte estimado de $1,1 billones, adicional a las donaciones ya realizadas por las entidades, y beneficiarán a los afectados de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca", agregó el mandatario.

