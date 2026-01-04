En vivo
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Avianca y Latam retoman vuelos al Caribe: hay reacomodación de los pasajeros

Avianca y Latam retoman vuelos al Caribe: hay reacomodación de los pasajeros

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, los vuelos al Caribe fueron cancelados mientras se desarrollaba la operación militar. Ahora, aerolíneas como Avianca y Latam están retomando los viajes pendientes.

Avianca y Latam.
Avianca y Latam.
Foto: Aeropuerto Perales de Ibagué en Instagram.
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

