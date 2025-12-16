La aerolínea Avianca informó que, a partir del próximo 13 de enero de 2026, el colombiano Felipe Gutiérrez Forero asumirá el cargo de Director de Operaciones (COO), desde donde será responsable de garantizar la eficiencia operacional y la excelencia en el servicio de la compañía.

El presidente de Avianca Group, Gabriel Oliva, destacó la llegada del nuevo directivo y su trayectoria en la industria aérea: “Nos alegra darle la bienvenida a Felipe a Avianca. Confiamos en que, gracias a su liderazgo y comprobada capacidad de ejecución, continuará fortaleciendo nuestro compromiso de ofrecer seguridad, excelencia y eficiencia en cada operación, siempre al lado de nuestros clientes”.

Avianca anuncia a colombiano como su nuevo COO: este es su nombre

Gutiérrez Forero cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector aéreo y ha sido clave en la redefinición de la conectividad regional en Colombia. En su trayectoria más reciente, lideró como gerente general la evolución de aerolíneas como EasyFly y su transformación hacia Clic.

Por su parte, el futuro COO de Avianca aseguró que es un honor asumir este reto a partir del próximo año: “Sé lo que significa esta aerolínea para los colombianos y los latinoamericanos, y trabajaré para seguir fortaleciendo el servicio que entregamos a nuestros clientes junto a todo el equipo”.