Blu Radio  / Turismo  / Wingo anuncia anuncia tres nuevas rutas domésticas y una internacional hacia Aruba

Wingo anuncia anuncia tres nuevas rutas domésticas y una internacional hacia Aruba

A partir de marzo de 2026, el Aeropuerto Internacional Palonegro experimentará un crecimiento sin precedentes en su oferta de vuelos directos. La aerolínea anunció que operará trayectos sin escalas hacia Medellín, Cartagena y Barranquilla, sumándose a la oferta ya existente hacia Bogotá y Santa Marta.

