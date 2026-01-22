Wingo anuncia anuncia tres nuevas rutas domésticas y una internacional hacia Aruba

Bucaramanga se consolida como un eje estratégico para la aviación en Colombia. El 22 de enero de 2026, la aerolínea Wingo presentó un ambicioso plan de expansión que convertirá a la capital santandereana en su tercera ciudad con mayor operación en el país, después de Bogotá y Medellín. Con la puesta en marcha de estas nuevas rutas, la compañía busca facilitar el turismo y los viajes de negocios, ofreciendo cerca de 300 mil sillas para conectar a la región con destinos clave.



Expansión de Wingo en Bucaramanga: conectividad regional

A partir de marzo de 2026, el Aeropuerto Internacional Palonegro experimentará un crecimiento sin precedentes en su oferta de vuelos directos. La aerolínea anunció que operará trayectos sin escalas hacia Medellín, Cartagena y Barranquilla, sumándose a la oferta ya existente hacia Bogotá y Santa Marta.

Eduardo Lombana, CEO de Wingo, destacó que este avance es fundamental para fortalecer la conectividad de las regiones, permitiendo que moverse por Colombia y hacia el Caribe sea un proceso más simple y accesible.

Nuevos destinos nacionales: Medellín, Cartagena y Barranquilla

El cronograma de inicio de operaciones para las rutas domésticas está distribuido de la siguiente manera:



Bucaramanga–Medellín: Iniciará el lunes 16 de marzo con tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y viernes) en horario matutino, con tarifas desde $99.000 por trayecto.

Bucaramanga–Cartagena: Comenzará el 20 de marzo con tres frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingo) en horario nocturno, con precios desde $119.000.

Bucaramanga–Barranquilla: Despegará el 24 de marzo, operando martes, jueves y domingos por la tarde, también con tarifas desde $119.000.

Recorridos Wingo Foto: Wingo

Además, la operación hacia Bogotá se fortalecerá, pasando de cuatro a seis frecuencias semanales a partir de marzo, garantizando vuelos todos los días a excepción de los sábados.



Wingo Foto: Wingo

Ruta Bucaramanga–Aruba: el salto internacional del Palonegro

Uno de los anuncios más destacados es la inauguración de la ruta estacional Bucaramanga–Aruba, la cual operará por primera vez de forma directa entre ambas ciudades. Este vuelo estará disponible entre el 17 de junio y agosto de 2026, con dos frecuencias semanales (miércoles y sábado). Los tiquetes para este destino internacional se encuentran disponibles desde los USD 116 por trayecto.