Casa Blanca califica al presidente Petro de "desquiciado".

Este jueves, en medio de una ruda de prensa en la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt, expresó que el presidente Gustavo Petro "es un desquiciado que no está desescalando las tensiones y que Trump no quiere desescalar". Esto, luego de que le preguntaran sobre qué pasos podría tomar el Gobierno colombiano para mejorar la tensa situación bilateral.

"No creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento, y francamente, no creo que al presidente le interese eso en este momento. Habló sobre esto ayer y no tengo nada que añadir a sus comentarios".

Un día antes, Trump había calificado a Petro de "matón y mal tipo" que "fabrica muchas drogas". En una conversación con reporteros en el Despacho Oval agregó que el presidente colombiano "ha hecho mucho daño a su país".

Las declaraciones del republicano coinciden con el anuncio de ataques del Ejército estadounidenses a dos lanchas que al parecer iban cargadas con drogas en el Pacífico, al menos una de ellas cerca de las costas de Colombia, en una expansión de sus operativos militares contra el narcotráfico.



Ambos países atraviesan una nueva crisis diplomática después de que el presidente republicano anunciara el pasado domingo el fin de la ayuda financiera al país suramericano por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico y acusara a su homólogo colombiano de ser un capo del narcotráfico.

Petro, quien ha redoblado sus críticas contra Trump, ha negado las acusaciones y calificado al estadounidense de "grosero e ignorante con Colombia".