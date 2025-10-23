Gobierno Petro evalúa retirar militares estadounidenses de las bases militares colombianas

Blu Radio conoció este jueves, según reveló el director del Servicio Informativo, Ricardo Ospina, en Meridiano Blu, que el Gobierno del presidente Gustavo Petro evalúa ordenar el retiro de los militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos que operan en algunas bases militares de Colombia.

Esta posibilidad forma parte del paquete de medidas que el Ejecutivo colombiano estudia como respuesta a los recientes señalamientos del presidente estadounidense Donald Trump contra Petro. La decisión, de concretarse, representaría un paso significativo en medio de la crisis diplomática que atraviesan Bogotá y Washington, y marcaría un nuevo punto de tensión en la relación bilateral.

Actualmente, en varias bases militares del país funcionan oficinas y equipos de cooperación de agencias estadounidenses, que durante décadas han trabajado con las autoridades colombianas, especialmente en operaciones conjuntas de lucha contra el narcotráfico.

Donald Trump y Gustavo Petro Foto: AFP y Presidencia

La tensión se disparó luego de que Trump calificara a Petro de “matón” y sugiriera que el mandatario colombiano era un “narcotraficante que está llevando a su país a la ruina”. En respuesta, Petro aseguró que se defenderá “legalmente con abogados estadounidenses”. El mandatario norteamericano, además, anunció que cortó la ayuda militar a Bogotá y advirtió a Petro “que tuviera cuidado”.



El secretario de Estado, Marco Rubio, se sumó a los ataques calificando a Petro de “lunático”, mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó dos nuevos ataques contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Pacífico, que dejaron al menos cinco muertos. Según el funcionario, las operaciones se realizaron en aguas internacionales, y en total ya son nueve los ataques estadounidenses desde agosto, con un saldo de 37 fallecidos.