Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina

El presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó el lunes a su aliado y homólogo argentino Javier Milei por la contundente victoria de su partido en las elecciones legislativas de su país.

"Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina", publicó Trump en su red social Truth Social durante su gira por Asia.

En declaraciones posteriores a periodistas, Trump afirmó que Milei "fue un gran vencedor y tuvo mucha ayuda nuestra. Tuvo mucha ayuda, yo le di un respaldo, un respaldo muy fuerte".

Estados Unidos otorgó a Argentina una ayuda financiera por 20.000 millones de dólares mediante un intercambio de divisas y la compra de pesos argentinos. Trump comentó que el margen de la victoria del partido de Milei fue "realmente inesperado" y que "la gente pensaba que sería difícil ganar, pero no solo ganó, sino que ganó por mucho".



Milei sorprende con claro triunfo en legislativas de Argentina y Trump lo celebra

El presidente Javier Milei obtuvo un sorpresivo y contundente triunfo en las elecciones legislativas del domingo en Argentina, un acontecimiento "bisagra" según el líder ultraliberal que recibió un espaldarazo de su par estadounidense Donald Trump ante su "aplastante victoria".

El partido de Milei, La Libertad Avanza, ganó por 9 puntos de diferencia a nivel nacional tras casi dos años de reformas ultraliberales que prometió profundizar. El resultado trae alivio al gobierno tras semanas marcadas por una fuerte presión sobre el peso argentino que llevó a Milei a pedir un rescate financiero a Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral.

El partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) se impuso con 40,7% de los votos por encima del peronismo (centroizquierda), que en sus distintas variantes sumó 31,7%, según datos provisorios de la Dirección Nacional Electoral con el 98,9% de las mesas escrutadas.

"Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande", dijo Milei en su discurso triunfal, al que entró cantando rock pero en el que se mostró mesurado y abierto al diálogo.

El oficialismo logrará desde el 10 de diciembre el tercio en la cámara baja para blindar los vetos presidenciales a sus proyectos resistidos por el Congreso, aunque en el Senado deberá forjar alianzas para avanzar en reformas estructurales que requieran mayorías.

"Pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37 y en el Senado pasamos de seis senadores a 20", dijo Milei desde su búnker, en un discurso más conciliador que el de costumbre, en el que convocó al diálogo a gobernadores y a otras fuerzas políticas.

La proyección de bancas aún debe ser confirmada por el recuento definitivo que se realizará esta semana. En la puerta, cientos de seguidores de LLA festejaron los resultados como un grito de gol, con saltos, abrazos, cantos de apoyo y algunos rostros bañados en llanto.

"Estoy con mucha felicidad y entusiasmo. No esperaba un número tan grande", dijo a la AFP Facundo Campos, un consultor de marketing de 38 años. El resultado más sorprendente fue el de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, donde el gobierno había perdido por más de 13 puntos en las legislativas locales de septiembre y ahora quedó codo a codo con el peronismo.

