Trump Vs Petro; aumenta la tensión entre Colombia y EE.UU.: El Radar, programa 25 de octubre de 2025

En el episodio de El Radar del sábado, Ricardo Ospina reunió a dos figuras clave de la política colombiana para analizar temas que marcan la agenda nacional: la diplomacia, la economía y el futuro político del país.

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia , se refirió a la crisis diplomática con Estados Unidos, tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump. Ramírez explicó cómo esta situación podría afectar la cooperación militar y los acuerdos comerciales en sectores estratégicos como flores, confecciones y café, que son fuente de empleo para millones de colombianos. Además, hizo un llamado a la prudencia y a la diplomacia para proteger los intereses nacionales y mantener una relación estable con Washington.



María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial, habló sobre el panorama político de cara a las elecciones de 2026. Analizó las divisiones internas en el Centro Democrático, el papel del expresidente Álvaro Uribe, la situación política de Iván Duque y la necesidad de una oposición firme. También presentó su visión económica, basada en reducir el tamaño del Estado, fortalecer el sector privado y recuperar la confianza de los inversionistas.

Este episodio de El Radar ofrece una mirada profunda a los desafíos que enfrenta Colombia en política exterior y al interior de su propio escenario político.