En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN
Buenos Aires, Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / La jefa de gabinete de la Casa Blanca afirma que Trump tiene "personalidad de alcohólico"

La jefa de gabinete de la Casa Blanca afirma que Trump tiene "personalidad de alcohólico"

En una serie de conversaciones mantenidas durante el último año con la revista Vanity Fair, recogidas en dos artículos, Wiles define al vicepresidente estadounidense, JD Vance, como "un teórico de la conspiración", afirma que Elon Musk consume ketamina y critica a la fiscal general, Pam Bondi, por la gestión del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Publicidad

Publicidad

Publicidad