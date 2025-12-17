En vivo
Más de 1.000 artistas y gestores culturales reciben titulación técnica por su experiencia empírica

El proceso se ejecutó a través de 12 instituciones educativas en 17 ciudades, abarcando oficios que van desde la música y la danza hasta el maquillaje artístico y la gestión cultural.

Foto: Ministerio de Cultura
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

