Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Bares, discotecas y un hotel para tortura: los millonarios bienes del Tren de Aragua en Bogotá

Bares, discotecas y un hotel para tortura: los millonarios bienes del Tren de Aragua en Bogotá

Las autoridades hicieron extinción de dominio a nueve bienes avaluados en más de $8.100 millones, utilizados por esta estructura criminal para venta de drogas, extorsión, explotación sexual y planeación de delitos en varias localidades de la capital.

