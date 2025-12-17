Bares, discotecas y un hotel para tortura: los millonarios bienes del Tren de Aragua en Bogotá

El Gaula de la Policía y la Fiscalía hicieron extinción de dominio a nueve bienes que eran utilizados por la peligrosa banda criminal Tren de Aragua como centros de operación criminal, camuflados como establecimientos legales.

En total fueron seis bienes inmuebles, dos sociedades comerciales y una matrícula mercantil, entre los que figuran un hotel y varios bares y clubes nocturnos ubicados en las localidades de Bosa y Kennedy. El avalúo comercial de estos activos supera los 8.100 millones de pesos.

Según las investigaciones, estos establecimientos funcionaban bajo la fachada de sindicatos, una estrategia que le permitía a la organización criminal ocultar sus actividades ilícitas y dificultar los controles de las autoridades. En estos lugares se realizaba venta de drogas, venta de licor adulterado, explotación sexual, almacenamiento de armas de fuego, además de la planeación y ejecución de extorsiones contra comerciantes y ciudadanos.

Las autoridades establecieron que los bienes fueron adquiridos con dinero producto de extorsiones, tráfico de drogas y otras rentas ilegales, con el objetivo de lavar activos y garantizar la expansión del Tren de Aragua en la capital del país, fortaleciendo su control territorial y su capacidad de intimidación.



Bienes del Tren de Aragua en Bogotá Foto: Suministrada

Entre los predios afectados se encuentra el Hotel Los Potrillos, inmueble que, de acuerdo con el material probatorio, habría sido utilizado en 2023 para retener y torturar víctimas de extorsión. Este bien está vinculado a alias ‘Mizon’, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Maracuchos’ y considerado enlace directo con la estructura transnacional del Tren de Aragua.

En el mismo operativo fue capturado, mediante orden judicial, alias ‘Luis Maracucho’, identificado como cabecilla de zona en la localidad de Chapinero. Este hombre habría asumido el liderazgo tras la captura de alias ‘Jhonatican’ y sería el responsable de coordinar la distribución y venta de marihuana, base de coca y tusi en sectores como el Parque de Los Hippies y barrios aledaños.

De acuerdo con la investigación, alias ‘Luis Maracucho’ utilizaba fachadas de domiciliarios en motocicleta para transportar y comercializar las sustancias alucinógenas. Además, estaría al frente de cobros extorsivos a establecimientos abiertos al público y es señalado de participar en el homicidio de dos personas, ocurridos en febrero y agosto de este año en los barrios Villa del Cerro y Pardo Rubio.

Bienes del Tren de Aragua en Bogotá Foto: Suministrada

Al momento de su captura, el presunto cabecilla intentó evadir a las autoridades identificándose con documentos falsos. Es requerido por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir con fines extorsivos.