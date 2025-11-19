En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Casa Blanca defiende a Trump por llamar "cerdita" a periodista que le preguntó sobre el caso Epstein

Casa Blanca defiende a Trump por llamar "cerdita" a periodista que le preguntó sobre el caso Epstein

La periodista de la agencia Bloomberg le preguntó a Trump por qué no quería publicar los archivos sobre la investigación del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Publicidad

Publicidad

Publicidad