Trump exige investigación sobre posibles nexos de Bill Clinton y otros con Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes, 14 de noviembre, que pedirá al Departamento de Justicia y el FBI que investiguen la relación entre Jeffrey Epstein y el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, el empresario Reid Hoffman e instituciones financieras como el JP Morgan Chase "y muchas otras personas e instituciones".

Trump acudió a su red social Truth Social, donde insistió que los demócratas intentan desviar la atención sobre el cierre del Gobierno -desbloqueado tras 43 días al lograrse un acuerdo entre republicanos y demócratas- y aseguró que todos estas personas "pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su isla".

Trump afirma que es un intento de desviar el "desastroso cierre de gobierno" de los demócratas. Foto: captura tomada de Truth Social @realDonaldTrump

"Ahora que los demócratas están utilizando el engaño de Epstein, que involucra a demócratas, no a republicanos, para intentar desviar la atención de su desastroso CIERRE DEL GOBIERNO, y todos sus demás fracasos, le pediré a la Fiscal General Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación de Jeffrey Epstein y su relación con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué estaba pasando con ellos y con él", indicó.

El anuncio del mandatario ocurre luego de que, esta semana, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga a Epstein, publicara correos electrónicos en los que se le menciona.



En ellos, difundidos por congresistas demócratas, Epstein aseguró que Trump habría pasado "horas" con una víctima con el nombre censurado y que sería, según aseguró la propia Casa Blanca, Virginia Giuffre, la mujer que denunció haber sido objeto de abusos sexuales por parte de Andrés de Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra.

Jeffrey Epstein // Foto: AFP

Esos correos, fechados entre 2011 y 2019, forman parte de los más de 20.000 archivos del patrimonio de Epstein obtenidos por la Comisión de Supervisión sobre el fallecido magnate y su cómplice, Ghislaine Maxwell, que cumple 20 años de prisión..

La Casa Blanca acusó a los demócratas de haber filtrado "selectivamente" los correos para intentar dañar la imagen de Trump.

En su anuncio de hoy, el mandatario no hizo referencia a los correos ni a su relación con Epstein.

No obstante, aseguró que se trata de "otra estafa rusa, con todas las pistas apuntando a los demócratas", al referirse a la investigación que realizó el Congreso sobre la injerencia rusa en las elecciones de EE.UU. de 2016, que ganó Trump.

"Los registros muestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su "isla". ¡Estén atentos!", afirmó.