En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump revive su plan para negar la residencia permanente por uso de programas públicos

Trump revive su plan para negar la residencia permanente por uso de programas públicos

La propuesta derogaría la regla de 2022 sobre la carga pública, que permite a autoridades de inmigración negar la entrada a EE.UU. o la concesión de la conocida tarjeta verde a un extranjero que considere supondrá una carga económica para el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad