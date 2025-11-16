Desde Medellín, Corpohass celebró la eliminación del arancel recíproco del 10% por parte de EE.UU.

La corporación de productores, exportadores y transformadores de aguacate hass de Colombia, CorpoHass, celebró como un paso histórico la decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirar el arancel recíproco del 10 % aplicado a esta fruta, una medida que entró en vigor el 13 de noviembre de 2025.

El aguacate hass, clasificado bajo el código 0804.40.00, quedó incluido entre los productos exceptuados dentro del anexo 2 del HTSUS, lo que permitirá su ingreso al mercado estadounidense sin la sobretasa, tanto en presentaciones frescas como secas.

Este avance coincide con un momento especialmente favorable para las exportaciones agroindustriales del país.

El más reciente balance del Ministerio de Comercio reveló que las exportaciones no minero energéticas crecieron 21,7 % durante el primer semestre de 2025, alcanzando 12.857 millones de dólares. El sector agropecuario aportó el 43,7 % de ese total, con 5.619 millones de dólares, un crecimiento del 36 % frente al mismo periodo de 2024. En este grupo, el aguacate hass destacó con un aumento del 27,6 %, junto a otros productos como el café (81,3 %), la gulupa (23,3 %), el limón Tahití (15,7 %), las flores (9,9 %) y el banano (6,2 %).



CorpoHass subrayó que la eliminación del arancel no solo reduce costos para los productores, sino que fortalece la competitividad de Colombia frente a otros países exportadores y beneficia de manera inmediata a los empresarios sin necesidad de nuevas negociaciones bilaterales.

La organización recordó que el aguacate hass se ha convertido en un motor de transformación rural, generación de empleo y desarrollo sostenible en las regiones productoras.

La corporación reiteró "su compromiso de seguir trabajando en estándares de calidad, sostenibilidad y cumplimiento internacional, así como en acompañar a sus afiliados en la interpretación y aplicación del nuevo esquema arancelario", según indicó en un comunicado. También enfatizó en la importancia de avanzar, junto al Gobierno Nacional, hacia la obtención del estatus de socio alineado, que podría abrir la puerta a nuevas exenciones para otros productos agroexportables.