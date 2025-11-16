En vivo
Desde Medellín, Corpohass celebró la eliminación del arancel recíproco del 10% por parte de EE.UU.

El gremio lo calificó como un paso histórico y esperan incremento en las exportaciones del aguacate Hass, que tuvo un crecimiento del 27,6 % en el primer semestre del 2025, según el Mincomercio.

