El Gobierno de Estados Unidos retira aranceles al café colombiano

Este viernes, 14 de noviembre, se confirmó que el Gobierno de Estados Unidos retira sus aranceles al café, incluyendo al colombiano, dando así un respiro a los agricultores de este producto en el país.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elimina los aranceles recíprocos aplicados desde el pasado 2 de abril a productos como el café, banano, tomate y carne de res, entre otros. Esta medida, que aplica también para Colombia, se da en medio de los planes del Gobierno estadounidense para reducir el costo de vida en el país

Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, informó que la eliminación de estos aranceles en Colombia se logra, entre otros, gracias al trabajo de la Federación Nacional de Cafeteros con la NCA, National Coffee Association. Vale recordar que el 40 % de la producción de café colombiano ingresa al mercado estadounidense.

Los granos de café en Planadas, departamento de Tolima, Colombia. Foto: AFP

Germán Alberto Bahamón, gerente general de la FNC, agradeció al Gobierno de Estados Unidos por escuchar al gremio colombiano y así proteger al consumidor de ese país, que es fiel al café en su diario vivir.



"Este resultado confirma la importancia de mantener relaciones directas, serias y permanentes con los actores clave del mercado internacional. Continuaremos persiguiendo más y mejores acuerdos comerciales con el mercado mas importante para el café colombiano", añadió Bahamón en la publicación que realizó en X.

El dirigente también envió un mensaje de tranquilidad a los agricultores de café en el país y enfatizó que la federación seguirá fortaleciendo la relación con otros países para así seguir dando a conocer el café colombiano en el mundo.

"Con visión global, diplomacia técnica y presencia constante en los centros de decisión, seguimos defendiendo la competitividad de Colombia", concluyó Germán Alberto Bahamón.

Estados Unidos ha anunciado oficialmente la eliminación de las tarifas reciprocas arancelarias al café de todos los orígenes. Esta es una noticia de enorme relevancia para el sector cafetero global y, en particular, para Colombia.



