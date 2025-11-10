En vivo
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Inadmitieron a tres extranjeros en aeropuerto de Rionegro: uno tenía antecedentes de agresión sexual

Inadmitieron a tres extranjeros en aeropuerto de Rionegro: uno tenía antecedentes de agresión sexual

De acuerdo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ya son 51 las personas inadmitidas durante el 2025

