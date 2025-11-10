Inadmitieron a tres extranjeros en aeropuerto de Rionegro: uno tenía antecedentes de agresión sexual

Migración Colombia inadmitió a tres ciudadanos estadounidenses en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro por antecedentes delictivos. Uno de los extranjeros tenía una alerta activa por explotación sexual comercial.

En un golpe de las autoridades al turismo con fines de explotación sexual, Migración Colombia confirmó que en las últimas horas tres ciudadanos de nacionalidad estadounidense fueron inadmitidos en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro por tener diferentes antecedentes delictivos.

La información entregada evidencia que los tres hombres intentaron ingresar al departamento de Antioquia, pero fueron detenidos por las autoridades colombianas. En uno de los casos se conoció que el extranjero tenía una notificación activa como ofensor sexual.

“Seguimos trabajando para que estos depredadores no pongan un pie en nuestra ciudad. Aquí protegemos a nuestros niños y niñas”, aseguró en su cuenta de X el alcalde Federico Gutiérrez, quien agregó que, con este resultado, ya son 51 las personas inadmitidas durante el 2025.



Por su parte, Migración Colombia confirmó que a los otros dos ciudadanos estadounidenses no se les permitió el ingreso al país por antecedentes criminales relacionados con alertas Angel Watch, que los señalaban como posibles abusadores de menores de edad. Ambos fueron devueltos en un vuelo hacia la ciudad de Nueva York.

Finalmente, las autoridades migratorias reconocieron que la mayoría de las personas inadmitidas en la terminal aérea del Oriente antioqueño son estadounidenses y, regularmente, llegan a Antioquia con fines de turismo sexual en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.