En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Ataque en Cali
Cartel de los Soles
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Consejo de Seguridad ONU aprueba resolución de EEUU inspirada en plan de Trump para Gaza

Consejo de Seguridad ONU aprueba resolución de EEUU inspirada en plan de Trump para Gaza

La resolución, aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, estipula una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2027 que tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina.

Consejo de Seguridad de la ONU_AFP.jpg
Consejo de Seguridad de la ONU
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad