En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN
Buenos Aires, Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump defiende a jefa de gabinete tras polémica entrevista en Vanity Fair

Trump defiende a jefa de gabinete tras polémica entrevista en Vanity Fair

Antes de la reacción de Trump, Wiles había dicho que "el artículo publicado temprano esta mañana es una pieza engañosamente elaborada" que la ataca a ella y "al mejor presidente, al mejor personal de la Casa Blanca y al mejor gabinete de la historia".

Trump-Susie-Wiles-AFP.png
Presidente de EEUU, Donald Trump y su jefa de gabinete, Susie Wiles
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad