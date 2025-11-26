En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Tiroteo cerca de la Casa Blanca: identifican al presunto autor que hirió a dos guardias

Tiroteo cerca de la Casa Blanca: identifican al presunto autor que hirió a dos guardias

El atacante fue descrito como un "pistolero solitario" por la alcaldesa de Washington, quien agregó que el ataque contra los miembros de la Guardia Nacional fue un ataque dirigido.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca el 26 de noviembre en Estados Unidos
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

