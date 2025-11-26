Revelan las razones por las que muchos conductores limitan viajes en aplicaciones de transporte

En las noches de cualquier ciudad del país la escena se repite: alguien pide un viaje por la aplicación, mira la pantalla, espera… y de repente el conductor cancela. O peor, ni siquiera acepta. El pasajero, resignado, vuelve a intentarlo, mientras piensa si el destino fue el problema o si simplemente tuvo mala suerte. Esa incertidumbre, que se ha vuelto parte del ritual de moverse por plataformas, dice más de lo que parece.

Desde que surgieron las aplicaciones de transporte , usuarios y conductores adoptaron pequeños gestos: compartir la ubicación, avisar la placa, monitorear el trayecto en tiempo real, entre otros. La seguridad pasó de ser un asunto individual y empezó a construirse con tecnología, intuición y costumbres que cada persona fue conociendo para reducir riesgos.

En ese contexto, un estudio reveló por qué los conductores limitan sus viajes en apps. inDrive encuestó a más de 1.500 personas en cinco ciudades de Colombia para entender cómo se sienten hoy quienes usan y quienes prestan servicios de movilidad en plataformas digitales. El resultado revela que la confianza sigue creciendo, pero también persisten brechas que no se pueden resolver solo con herramientas de la aplicación.



¿Por qué los conductores limitan sus viajes? Estudio por fin lo aclara

Aunque las herramientas tecnológicas reciben una valoración muy positiva, el 55% de los usuarios las califica como “muy buenas”, pero esto no es suficiente para borrar la sensación de vulnerabilidad que acompaña ciertos trayectos.

De acuerdo con la investigación, tanto pasajeros como conductores coinciden en que la geolocalización en tiempo real es la función que más protección ofrece, así lo indicaron el 35% de los usuarios y el 41% de los conductores. Además, el 53% de los pasajeros dice sentirse más tranquilo cuando comparte su recorrido.



Sin embargo, detrás de la manera en que se mueven los conductores hay una razón de mayor peso. El estudio confirma que el 74% limita sus rutas debido a la inseguridad, mientras el 29% de los pasajeros también evita zonas u horarios que consideran riesgosos, entre ellos están:

Las madrugadas.

Los sectores identificados como peligrosos.

Las rutas con antecedentes de incidentes se han convertido en fronteras invisibles.

Robos, tensiones y desconfianza también influyen

El hurto es la preocupación más frecuente. El 26% de los usuarios lo ve como su principal temor, y entre los conductores que han vivido incidentes, es también la situación más común. Incluso quienes nunca han sido víctimas sienten el riesgo, un indicio de que la percepción supera a la experiencia.

A esto se suman tensiones dentro del servicio:

Conductores reportan agresiones verbales y pasajeros bajo efectos del alcohol.

Usuarios mencionan conducción peligrosa (15%) y placas inconsistentes (14%) con la app.



Frente a esto, la investigación menciona que “ninguno de estos problemas se resuelve solo con botones de emergencia; requieren control, formación y reglas que se cumplan de manera estricta”.

Otras de las cifras, revelan que ambas partes, piden controles más fuertes: 38% de los pasajeros quiere verificaciones más estrictas de antecedentes para los conductores y el 25% de los conductores exige filtros rigurosos para los usuarios.

Asimismo, alrededor del 30% de los encuestados cree que una mayor presencia de la Policía Nacional mejoraría notablemente la seguridad del sistema. “Las plataformas, aunque ofrecen monitoreo y trazabilidad, necesitan del respaldo institucional para cerrar brechas que siguen abiertas”.

El estudio concluye que el monitoreo en tiempo real ha ayudado a dar confianza a quienes usan las aplicaciones de transporte, pero también confirma que la seguridad en la movilidad es una tarea compartida entre aplicaciones, autoridades y ciudadanos.

