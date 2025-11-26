Ni robo de carro ni vararse: este es el miedo más grande de los conductores, según estudio

Un análisis reciente elaborado por Vanarama examinó millones de búsquedas hechas por conductores en 50 países para identificar cuáles son las situaciones que más preocupación generan al momento de manejar.

El estudio contrastó consultas sobre daños, robos, fallas mecánicas y maniobras de estacionamiento, con el fin de establecer cuáles temores son los más reiterados en distintos países y continentes.

El reporte muestra que, pese a las diferencias culturales o de comportamiento entre regiones, existen patrones globales sobre lo que los conductores buscan evitar. Las consultas analizadas abarcaron desde guías prácticas hasta productos para prevenir riesgos comunes en la conducción.



¿Cuál es el mayor miedo de los conductores?

Según Vanarama, más de la mitad de los países evaluados concentran su atención en un mismo aspecto. Del total de búsquedas revisadas, 1,9 millones estuvieron relacionadas con soluciones para golpes menores, rayones o abolladuras en la carrocería, mientras que 471.000 se dirigieron a medidas para evitar el hurto de vehículos.

Choque simple Foto: Alcaldía de Bogotá

En países como Colombia, que también fue incluido en el análisis, se registraron 8.160 búsquedas anuales sobre este tipo de afectaciones menores.



El estudio señala que este comportamiento —presente en 28 de los 50 países (56%)— supera ampliamente el interés por consultas asociadas a fallas mecánicas, al temor por quedarse varado o incluso a la posibilidad de que el vehículo sea robado.

Solo tres países tuvieron al hurto del vehículo como principal preocupación: Italia, Angola y Etiopía, según los datos procesados por la firma.



¿Estacionar genera temor en los conductores?

Otro bloque importante de búsquedas se relaciona con el parqueo. Vanarama identificó 2,1 millones de consultas enfocadas en cómo realizar estacionamientos paralelos o reversos, cifra que representa el 41% de los cinco millones de búsquedas analizadas.

De esos casos, el estacionamiento paralelo es el que más inquietud genera: acumula 1,6 millones de búsquedas, triplicando las 502.000 relacionadas con estacionar en reversa. La compañía destaca que 32 países (64%) mostraron más interés en aprender a parquear en paralelo que en consultar sobre robos de vehículos.

Incluso se identificó un caso excepcional: Zambia fue la única nación donde las búsquedas relacionadas con estacionamiento en reversa superaron a cualquier otro tipo de consulta.

Hay una larga lista de lugares donde es prohibido parquear en Colombia Foto: Movilidad Bog

En Estados Unidos, los conductores revisaron 814.000 veces al año guías y tutoriales para estacionar en paralelo, mientras que las búsquedas sobre robo fueron de 177.000. También se observaron 614.000 búsquedas asociadas a daños superficiales frente al vehículo, superando nuevamente las consultas sobre prevención de robos.

En el Reino Unido, las inquietudes por estacionamiento —tanto en paralelo como en reversa— alcanzaron 286.000 búsquedas anuales, aunque el estudio advierte que allí el temor predominante está relacionado con la posibilidad de quedar varado.

Con base en toda la información recolectada, Vanarama concluye que la preocupación más extendida en el mundo no está relacionada con el robo del vehículo ni con fallas mecánicas. La mayoría de los conductores buscan evitar una situación mucho más frecuente: el daño cosmético, es decir, los golpes menores o rayones que afectan la apariencia del automóvil.