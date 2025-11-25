¿Colombia puede garantizar repuestos a carros eléctricos con la llegada de Tesla y más marcas?

La buena adopción y entrada de nuevas marcas de carros eléctricos al país —incluyendo gigantes como Tesla— ha puesto sobre la mesa una pregunta clave para los compradores: ¿hay garantías de postventa y repuestos en Colombia?

En conversación con Blu Radio, el presidente de Asopartes, Carlos Andrés Pineda, aseguró que el sector sí avanza para responder a ese reto, pero también advirtió sobre riesgos regulatorios que podrían afectar al mercado automotor.



¿Tenemos la capacidad para garantizar repuestos a carros eléctricos?

El directivo señaló que la llegada de vehículos eléctricos, híbridos y motocicletas eléctricas no puede evaluarse solo desde las ventas, sino desde la capacidad del país para garantizar su mantenimiento.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

“Indudablemente la oferta inicial de vehículos híbridos, de vehículos eléctricos, va luego acompañada de esa oferta de la postventa, no sólo en las partes y piezas, sino también en el conocimiento técnico, en la reparación de servicios, en los talleres capacitados, en la gente capacitada”, explicó.

Pineda aseguró que Asopartes trabaja con el SENA, instituciones educativas del país y las marcas internacionales para fortalecer esa cadena de soporte técnico. Según él, la industria está logrando articularse con los verdaderos fabricantes globales de componentes:



“Acordémonos que un vehículo termina siendo un gran ensamblaje de muchísimas piezas que hacen fabricantes a lo largo del mundo entero”.

El presidente del gremio destacó además que las principales marcas del mundo fabricantes de partes para vehículos híbridos y eléctricos ya están participando activamente en ferias del sector:



Estuvieron presentes en Expopartes Bogotá, en junio.

Participaron en la doble jornada de Expopartes Cúcuta.

Estarán en Medellín en julio de 2026.

De acuerdo con Pineda, en esos espacios están marcas del “top 10” global en producción de partes eléctricas, electrónicas y sistemas de asistencia a la conducción, lo que permite mejorar la disponibilidad de repuestos en el país.

Expopartes Cúcuta 2025 Foto: Asopartes

¿Cuál es el reto con el Gobierno?

En la entrevista, Pineda también fue consultado sobre un borrador de decreto del Gobierno que busca imponer nuevamente aranceles a los vehículos de combustión, tanto gasolina como diésel. La propuesta, según dijo, ha sido rechazada por el gremio.

“El riesgo no es otro diferente de que todos los colombianos vamos a terminar pagando más impuestos, vamos a terminar pagando mayores costos”, afirmó.

El presidente de Asopartes señaló que la estrategia del Gobierno, basada en ideas de reindustrialización y economías verdes, “ya demostraron que no funcionaron en nuestro país”, y que cualquier política industrial debe estar acompañada por condiciones reales para competir con el resto del mundo:



Mano de obra calificada y competitiva

Condiciones logísticas eficientes en puertos

Seguridad jurídica para inversiones de largo plazo

Operación fluida en importaciones y exportaciones

Pineda fue claro en que, desde la perspectiva del gremio, la apuesta debería ser bajar aranceles y ofrecer incentivos al comprador para acelerar la adopción de tecnologías limpias, tal como lo han hecho países europeos.

“Son incentivos a la compra del vehículo y no, como creemos desacertadamente en el gremio, incrementando aranceles para impedir o limitar la oferta comercial”.

Según lo planteado por Pineda, Colombia avanza en la preparación para atender la postventa de carros eléctricos gracias a la llegada de fabricantes globales, al fortalecimiento de la capacitación técnica y a la articulación entre gremio, educación y empresas.

Sin embargo, el gremio advierte que decisiones del Gobierno en materia de aranceles podrían encarecer el mercado y frenar la adopción de tecnologías limpias, afectando tanto a compradores como a la industria de repuestos.