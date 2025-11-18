En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Reunión Trump–Ronaldo: lo que se sabe del encuentro en la Casa Blanca

Reunión Trump–Ronaldo: lo que se sabe del encuentro en la Casa Blanca

Se espera que las selecciones de Portugal, capitaneada por Cristiano Ronaldo, y Estados Unidos anuncien próximamente un amistoso en suelo estadounidense.

Cristiano Ronaldo y Donald Trump
Cristiano Ronaldo y Donald Trump se reunen en la Casa Blanca.
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad