Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Trump se reunirá con el alcalde electo de Nueva York, Mamdani, en la Casa Blanca

Trump se reunirá con el alcalde electo de Nueva York, Mamdani, en la Casa Blanca

Trump, mientras repetía su falsa afirmación de que Mamdani es un "comunista", dijo en su plataforma Truth Social que la reunión "tendrá lugar en la Oficina Oval el viernes 21 de noviembre".

Trump-Mandami-AFP.png
Donald Trump y Zohran Mamdani
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 20 de nov, 2025

