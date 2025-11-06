Zohran Mamdani en alcaldía de Nueva York traerá “protección a migrantes”: Andrés Bernal

La elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, el primero musulmán y migrante en ocupar el cargo, ha despertado expectativas sobre el rumbo político y social de la llamada “ciudad de todos”. Según el profesor Andrés Bernal, académico en la City University New York y analista de política pública, el nuevo liderazgo “significa que aquí se va a hacer el esfuerzo para que los inmigrantes se sientan más protegidos, más de todo”.

Bernal, quien ha colaborado con figuras progresistas como Alexandria Ocasio-Cortez, sostiene que la victoria de Mamdani representa una reafirmación de la identidad multicultural de la metrópoli. “La ciudad de Nueva York es una ciudad de inmigrantes, que tiene una historia como ciudad de inmigrantes”, afirmó, destacando que los migrantes simbolizan la diversidad y el motor económico de la llamada 'gran manzana'.

El profesor recordó que, bajo administraciones anteriores, Nueva York ya había sido considerada una “ciudad santuario” frente a las políticas restrictivas federales. Sin embargo, prevé que con Mamdani “va a seguir así, pero ahora con una política más directa de protección”. Explicó que el nuevo alcalde ha sido un crítico constante de las redadas migratorias y los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Él estuvo muy políticamente involucrado en esta pelea de los derechos humanos de las personas”, precisó Bernal.



El renacer del progresismo en Estados Unidos

Más allá del ámbito local, el analista subrayó que el triunfo de Mamdani se inserta en una ola progresista que recorre al partido Demócrata desde hace más de una década. “El progresismo en Estados Unidos sigue creciendo. Es parte de una evolución que ya lleva desarrollándose desde las épocas de Barack Obama”, explicó. Para Bernal, esta corriente responde a la desilusión ciudadana frente al “establishment” político y busca una alternativa más cercana a los intereses populares.



El costo de vida, eje del debate

Entre los factores que impulsaron la victoria de Mamdani, Bernal destacó su enfoque en el costo de vida en una de las ciudades más caras del país. “Lo que ha hecho Zohran Mamdani es decir que la razón de por qué esta ciudad está tan costosa es porque el poder está concentrado en unas élites que manejan todo”, afirmó.

En un contexto nacional dominado por la figura de Donald Trump, la llegada de Mamdani simboliza un contrapeso progresista en el corazón económico de Estados Unidos. Como concluyó Bernal, “ahora se va a movilizar la base del partido Demócrata, que ha estado dormida”, lo que podría redefinir el mapa político estadounidense en los próximos años.

