Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Zohran Mamdani en alcaldía de Nueva York traerá "protección a migrantes": Andrés Bernal

Zohran Mamdani en alcaldía de Nueva York traerá “protección a migrantes”: Andrés Bernal

Bajo administraciones anteriores, Nueva York ya había sido considerada una “ciudad santuario” frente a las políticas restrictivas federales. Sin embargo, Bernal prevé que con Mamdani “va a seguir así, pero ahora con una política más directa de protección”.

