Trump reconoce la derrota republicana en elecciones locales y culpa al cierre del gobierno

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció la noche del martes que el Partido Republicano ha perdido las elecciones locales y las contiendas clave de esta jornada electoral y consideró que la razón fue que su nombre no estaba en las papeletas y por el cierre del gobierno federal.

"Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por la que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, de acuerdo con los analistas electorales", indicó Trump en una primera publicación en la red social Truth escrita en mayúsculas.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: AFP

La reacción del mandatario llegó después de que los republicanos sufrieran un revés en distintas elecciones celebradas este martes.

La primera derrota para los republicanos llegó en Virginia, donde la demócrata Abigail Spanberger fue elegida primera mujer gobernadora del estado, tras superar a la republicana Winsome Earle‑Sears con alrededor del 55 % de los votos.



Su victoria marca la recuperación de la gobernación para los demócratas tras cuatro años bajo mando republicano y subraya una fuga de moderados que se han distanciado de la Administración Trump, que lleva ocho meses en el poder.

El candidato a la alcaldía de Nueva York, el representante estatal Zohran Mamdani (demócrata por Nueva York) Foto: AFP

Por su parte, en Nueva Jersey, la excongresista Mikie Sherrill se impuso al republicano Jack Ciattarelli, aliado de Trump, y prolonga el control demócrata del ejecutivo estatal.

El demócrata Zohran Mamdani ganó por su parte las elecciones a la Alcaldía de Nueva York con más del 50 % de los votos, según las proyecciones.

Mamdani, de 34 años, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y también el primero musulmán, tras imponerse al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa.