En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump dice que "Miami será un refugio" para "escapar del régimen comunista de Nueva York"

Trump dice que "Miami será un refugio" para "escapar del régimen comunista de Nueva York"

Trump sostuvo que "Estados Unidos perdió un poco de soberanía anoche en Nueva York" con la elección de Mamdani, quien se identifica como demócrata socialista e hizo historia al ser el primer musulmán y el más joven en ser elegido alcalde de la mayor ciudad del país.

Donald-Trump-AFP.png
Presidente de EEUU, Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad