No es necesario y es riesgoso: Alejandro Linares sobre Asamblea Nacional Constituyente

Este martes se desarrolló en la Andi el foro “¿Necesita Colombia una Constituyente?”, dentro del marco de los Foros Temáticos Andi Más País.

Allí estuvo el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, quien asegura que actualmente la Constitución del 91 permite hacer modificaciones estructurales en el país, en el caso de que sean necesarias.

“Dentro de la Constitución del 91 es posible hacer transformaciones estructurales. Y pongo un ejemplo: el Acuerdo de Paz de Santos, que ha sido criticado, pero dentro de la Constitución del 91 se pudieron hacer varias reformas constitucionales que permitieron, dentro del marco de la Constitución del 91, implementar el acuerdo con las Farc”, aseguró Linares.

Además, señaló que abrir la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente podría ser riesgoso en dos sentidos. “Porque en eso comparto con el profesor Uprimny, que primero no es necesario, pero segundo, es muy riesgoso en dos sentidos: uno, genera una incertidumbre política que hace que la inversión privada no despegue, pero dos, y más importante, no sabemos si vamos a echar reverso en algunos temas que han sido conquistas muy importantes de la Constitución del 91”, dijo el expresidente de la Corte Constitucional.



En el foro también estuvo el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, quien asegura que el Gobierno no se ha enfrentado a un bloqueo institucional, señalando que ha podido sacar adelante diferentes iniciativas como las reformas laboral y pensional, la primera tributaria y la jurisdicción agraria.

“Yo creo que esa campaña de desprestigio (de la Constitución) ya empezó y la ha acentuado el actual Gobierno. Mire que desde que empezó, cada vez que no le sale algo, se amenaza con una constituyente. No le salió la reforma a la salud e inmediatamente el presidente dijo, ‘hay que invocar al pueblo’. No avanzó el tema de la paz total y dijo ‘hay que invocar al pueblo’. No le han avanzado un poco de cosas y hay que invocar al pueblo”, dijo Arrubla.

Por su parte, la directora del Departamento de Derecho Público de la Javeriana, Claudia Dangond, asegura que la asamblea no es necesaria ni conveniente.

Publicidad

“Una asamblea constituyente que quiera modificar la constitución o incluso hacer unaalejand nueva constitución, si ese fuera el caso, no es necesaria, no es conveniente y ojalá no fuera posible. En segundo lugar, pensando en lo que fue el proceso de la constituyente de 1991 y el contexto en el que se dio, pienso que son contextos sumamente distintos el de entonces y el de ahora”, dijo Dangond.

Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, también considera que la idea es inconveniente.

“Cuando uno se embarca en un ejercicio de esta naturaleza está teniendo una gran cantidad de riesgos porque como en todo uno sabe lo que entra pero no sabe lo que sale. Uno eventualmente inclusive pudiera terminar retrocediendo porque es parte inclusive de lo que está planteado ya dentro de los puntos que han sido planteados por el proyecto de ley o por el documento de proyecto de ley que presentó el exministro de Justicia en Shanghai, en donde uno termina echando para atrás y podemos estar echando para atrás y nos puede terminar yendo muy muy mal”, dijo Mac Master.