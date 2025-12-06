En vivo
Defensoría pide aclarar compromisos en Catar para avanzar en diálogo con el Clan del Golfo

Defensoría pide aclarar compromisos en Catar para avanzar en diálogo con el Clan del Golfo

La institución advirtió que el proceso podrá avanzar si se garantiza la seguridad a las comunidades, la participación de autoridades étnicas y un mecanismo para retirar a los menores de las filas del grupo armado.

