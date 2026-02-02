En vivo
Investigan asesinatos de dos mujeres con signos de violencia en el sur de Santander

Investigan asesinatos de dos mujeres con signos de violencia en el sur de Santander

Los cuerpos de las dos mujeres halladas en zona rural del sur de Santander tenía signos de violencia similares, lo que es materia de investigación por parte de las autoridades.

