Cinco asesinatos y dos heridos en menos de siete horas sacuden al área metropolitana de Barranquilla

Un alarmante panorama en materia de homicidios se vive en Barranquilla y municipios del Área Metropolitana. Solo entre las 3:00 de la tarde y las 9:00 de la noche del miércoles, cinco hombres fueron asesinados a bala y dos personas más, entre ellas una mujer, resultaron heridos en diferentes atentados.

De los asesinatos, cuatro ocurrieron en el municipio de Soledad y uno en Malambo. El primero de los casos se dio en el barrio Costa Hermosa, donde sicarios que se movilizaban en un motocarro le quitaron la vida a dos hombres identificados como Andrés Felipe Ayala Sierra, conocido con el alias del ‘Pipe’, quien tenía 55 años y Darwin José Cervera Malo, de 24 años.

Las víctimas fueron llevadas al paso Paso Simón Bolívar, donde ingresaron sin signos vitales. Un informe preliminar de la Policía da cuenta de que al parecer, este crimen estaría relacionado con el control territorial para la venta de estupefacientes. Dicen investigadores que alias 'Pipe' tenía anotaciones por hurto.

Asimismo, en el barrio Tajamar, de Soledad, Atlántico, fue asesinado Alfredo Luis Romero De la Hoz alias "Pomelo", de 35 años. El hombre fue atacado en la terraza de su casa, cuando reparaba una motocicleta y dos pistoleros lo atacaron. La Policía no descarta que este caso también esté relacionado con una disputa territorial por el control del microtráfico.



La víctima registra un antecedente por el delito de estupefacientes.

El otro asesinato registrado en Soledad ocurrió en el barrio La Floresta. Allí fue asesinado un joven que está sin identificar y de quién solo se supo que tenía entre 18 y 22 años. Testigos contaron a la Policía que el joven fue atacado por dos hombres a pie con quienes sostuvo una leve conversación antes de que le dispararon y luego huyeron en un motocarro.

Otro de los municipios golpeado por la violencia fue Malambo. Allí, la noche anterior asesinaron a un joven de 18 años identificado como Jainner Steven Rios Peláez de 18 años.

Publicidad

En el mismo ataque resultó herida por una bala perdida Adarlys María Pérez Martínez de 45 años. Estos hechos ocurrieron en el barrio El Carmen. La persona asesinada iba caminando por la calle cuando sicarios en un motocarro le dispararon. Una de las balas alcanzó a la mujer que estaba sentada en la terraza de su casa.

Al igual que en los otros casos la Policía indaga si este hecho guarda relación con una disputa territorial por el control del microtráfico.