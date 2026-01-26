Van 11 casos de asesinatos de mujeres que podrían ser catalogados como feminicidios en Antioquia

Un inicio del 2026 poco alentador en Antioquia en materia de violencias basadas en género y, en especial, por los 11 casos que la justicia podría catalogar como feminicidios hizo que se adelantara una Mesa Extraordinaria de Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, de las autoridades departamentales con la Fuerza Pública y organismos de justicia, de cara a determinar acciones para protegerlas.

Como parte del balance de este encuentro, se terminaron, por lo menos, tres acciones, que son: el fortalecimiento a comisarías de familia en la aplicación del instrumento de valoración del riesgo de feminicidio y procedencia de las medidas de atención y la articulación con los mecanismos que buscan garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencias, como la Línea 123 Mujer Antioquia y los Hogares de Protección; la presencia territorial con ferias de servicios con duplas psicojurídicas (profesionales en derecho y psicología) en los municipios donde se han reportado presuntos feminicidios.

También se dará la activación y acompañamiento a las mesas municipales de erradicación de violencias de género, en especial, en poblaciones donde se han presentado presuntos feminicidios, como Medellín, Concordia, Rionegro, Salgar.

La secretaria de la Mujeres, Carolina Lopera, anunció que otra de las acciones está relacionada con el presupuesto, pues se incrementó a más de 14.000 millones de pesos, un 43 % más que en 2025, el presupuesto de este año destinado a los mecanismos de atención, protección y prevención de violencias contra las mujeres.



“Por primera vez, la línea 123 Mujer Antioquia será financiada por el Fondet, un fondo que históricamente ha contribuido a los organismos de seguridad y justicia y que hoy prioriza este mecanismo como una acción de gestión territorial de la seguridad. Con los recursos que antes estaban destinados a la línea, la Secretaría de las Mujeres fortalece los demás mecanismos y estrategias de atención y prevención”, aseguró.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Luis Martínez, admitió que, ante el aumento de estos casos, en comparación al año anterior, se hace necesario fortalecer la articulación entre autoridades y priorizar las zonas donde más se están presentando estas violencias.

“Ante un hecho denunciado de violencia intrafamiliar, la policía, la inspección de policía, la comisaría de familia debe ponerse al frente de la situación, hacerle seguimiento a todo el trabajo que se haga en torno a esa denuncia, precisamente para evitar que un hecho lamentable como lo es un feminicidio se presente”, aseveró.

Estas acciones se suman al cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres, que incluye a 18 personas con órdenes de captura vigentes, dos de ellas ya capturadas, y recompensa de hasta 50 millones de pesos que sigue vigente.

Vale la pena recordar que, de la lista de mujeres asesinadas, Luisa Fernanda Hernández es la única menor de edad, tenía 17 años y fue hallada en la vía a Santa Fe de Antioquia, en circunstancias que son materia de investigación.

Fuera de las campañas que se adelantan en contra de este flagelo, las autoridades reiteraron la petición a la ciudadanía para que sigan denunciando en la Línea 123 Mujer Antioquia cualquier hecho de violencia contra las mujeres y recordaron que una llamada oportuna puede salvar vidas.