Sicarios asesinan de varios disparos a una mujer en Barranquilla; vendía tierras

Linda Eximirey Ordóñez Burbano, de 36 años, es la tercera mujer asesinada en lo corrido del año en el departamento del Atlántico, en donde otras seis más han resultado heridas en diferentes atentados.

El asesinato de Linda ocurrió en el barrio Altos del Río, suroccidente de Barranquilla, cuando se encontraba en compañía de su pareja y unos vecinos lavando unas motocicletas a las afueras de su casa. Hasta el sitio llegaron dos hombres en una moto y el parrillero le propinó cuatro disparos que acabaron con su vida.

Familiares de la víctima manifestaron a las autoridades que Linda se dedicaba a la venta de tierras. Un negocio en el que, al parecer, según las primeras versiones recibidas por la Policía, estaba vinculado un hombre conocido como ‘El negrito del Rubí’.

Precisamente, la principal hipótesis del crimen apunta a que la mujer habría negociado un terreno sin el consentimiento de esta persona, por lo que ordenaron su muerte.



Ruth Pareja, vocera del movimiento amplio de mujeres, indica que hay preocupación por los hechos violentos, por lo que piden un consejo de seguridad con enfoque de género.

“Exigimos el derecho a la equidad, a la seguridad que, indudablemente, está afectando el cuerpo de las mujeres, a la población civil y hasta menores de edad que no tienen nada que ver con esta pelea del territorio y han sido también victimizadas. Entonces, exigimos de una manera contundente que la agenda de las mujeres se reabra con un consejo de seguridad con un enfoque de género”, expresó Pareja.

La mujer asesinada, además de dedicarse a la venta de tierras, tenía una ruta de cobro y varias motocicletas dedicadas al servicio de mototaxismo.