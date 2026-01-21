En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Reclamo al Gobierno: sindicato exige mejoras en intervención a hospitales del Atlántico

Reclamo al Gobierno: sindicato exige mejoras en intervención a hospitales del Atlántico

Hace unos días fue realizada una querella ante el Ministerio de Trabajo, debido a presuntos incumplimientos de la gerente interventora Maryury Díaz.

