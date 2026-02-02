En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Dos niñas y su madre murieron arrastradas por la creciente de una quebrada en Tuluá, Valle

Dos niñas y su madre murieron arrastradas por la creciente de una quebrada en Tuluá, Valle

El hecho ocurrió en el corregimiento de Santa Lucía, cuando dos mujeres y dos menores intentaban cruzar un afluente en motocicleta, perdieron el control y cayeron al agua. Una de ellas se salvó.

Publicidad

Publicidad

Publicidad