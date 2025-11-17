Así reaccionó Ricardo González a la muerte de Juan Esteban: "Estaba llorando"

Tras ser enviado a prisión, avanza la investigación en contra de Ricardo González, uno de los implicados en la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes. Ahora, la Fiscalía presentó nuevos testimonios que muestran un momento crucial en la investigación: las palabras de este hombre al conocer la muerte del joven.

Fiscalía reveló detalles sobre Ricardo González, segundo implicado en muerte de Jaime Esteban Moreno Foto: redes sociales

Así reaccionó Ricardo González a la muerte de Juan Esteban

Notó lo que había sucedido horas después de la muerte del joven, es decir, el 1 de noviembre. González llegó al centro de Bogotá para trabajar en un puesto de comidas rápidas y su jefe notó una actitud rara de su parte, no quería decir qué tenía y de un momento a otro lo encontraron llorando.

"Qué hizo cuando se enteró en medio de las capturas y el fallecimiento de este hombre? Lloró, señora juez. Por lo que había sucedido, el miedo, angustía y qué hace un joven, un niño? Va a su entorno familiar, al domicilio, a su casa. Y eso fue exactamente lo que hizo", contó Marcela López, la abogada de González, durante la audiencia.

De ahí desapareció, tanto que el padre de González llamó al sitio para saber si sabían qué había pasado con él. Pero, según la abogada, salió hacia Cartagena para verse con su familia y fue ahí cuando luego de contar todo, que se entregó a las autoridades para llevar adelante el proceso.



“Tenía el trabajo atrasado, yo le llamé la atención y lo dejé trabajando animado, pero después de las tres de la tarde me llamó y me dijo que me necesitaba (...) Me muestra una foto con tres personas que había capturado por el caso del homicidio del estudiante de Los Andes. Cuando me muestra la imágen le pregunto si él estaba con ellos y me dice que sí", contó su jefe a la Fiscalía.

Defensa de Ricardo González, implicado en homicidio de Jaime Moreno, dice que hay "discriminación" Foto: redes sociales

¿En qué va el caso con Ricardo González?

El 14 de noviembre se impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario contra González. Esto debido a que lo golpearon hasta dejarlo indefenso por completo y sin idea, cuando si era para hacer un llamado, con la primera golpiza era suficiente, pero buscaron herirlo hasta el final.

En la audiencia, la fiscal hizo referencia a antecedentes de comportamiento del procesado y puso en duda su presencia en la fiesta universitaria donde ocurrieron los hechos. Indicó que González habría enfrentado dificultades laborales relacionadas con el consumo de alcohol y señaló que asistió al evento en la Universidad de los Andes por invitación de Juan Carlos Suárez, quien presuntamente pagó su ingreso.